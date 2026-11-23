NetApp Aktie
WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046
|Langfristige Anlage
|
23.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetApp-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das NetApp-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 86,76 USD. Bei einem NetApp-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 115,260 NetApp-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen NetApp-Aktien wären am 20.11.2026 18 170,82 USD wert, da der Schlussstand 157,65 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 81,71 Prozent.
NetApp war somit zuletzt am Markt 30,75 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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