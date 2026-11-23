Bei einem frühen Investment in NetApp-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das NetApp-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 86,76 USD. Bei einem NetApp-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 115,260 NetApp-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen NetApp-Aktien wären am 20.11.2026 18 170,82 USD wert, da der Schlussstand 157,65 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 81,71 Prozent.

NetApp war somit zuletzt am Markt 30,75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at