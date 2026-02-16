NetApp Aktie
WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046
|Frühe Anlage
|
16.02.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetApp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 16.02.2021 wurde die NetApp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 68,85 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,524 NetApp-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 487,58 USD, da sich der Wert einer NetApp-Aktie am 13.02.2026 auf 102,42 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 48,76 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von NetApp betrug jüngst 20,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu NetApp Inc.
