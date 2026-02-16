NetApp Aktie

NetApp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046

Frühe Anlage 16.02.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetApp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren NetApp-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 16.02.2021 wurde die NetApp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 68,85 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,524 NetApp-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 487,58 USD, da sich der Wert einer NetApp-Aktie am 13.02.2026 auf 102,42 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 48,76 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von NetApp betrug jüngst 20,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu NetApp Inc.

Analysen zu NetApp Inc.

Aktien in diesem Artikel

NetApp Inc. 86,09 -0,25% NetApp Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

