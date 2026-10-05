NetApp Aktie
WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046
|Lukrative NetApp-Investition?
|
05.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NetApp von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 05.10.2016 wurden NetApp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des NetApp-Papiers betrug an diesem Tag 34,94 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das NetApp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 28,620 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen NetApp-Papiere wären am 02.10.2026 6 475,96 USD wert, da der Schlussstand 226,27 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 547,60 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte NetApp einen Börsenwert von 44,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NetApp Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NetApp von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.10.26
|Zuversicht in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in New York: So performt der S&P 500 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
02.10.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
30.09.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
30.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
28.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel hätte eine Investition in NetApp von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu NetApp Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NetApp Inc.
|196,48
|-2,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.