NetApp Aktie

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WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046

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Lukrative NetApp-Investition? 05.10.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NetApp von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren NetApp-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 05.10.2016 wurden NetApp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des NetApp-Papiers betrug an diesem Tag 34,94 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das NetApp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 28,620 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen NetApp-Papiere wären am 02.10.2026 6 475,96 USD wert, da der Schlussstand 226,27 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 547,60 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte NetApp einen Börsenwert von 44,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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