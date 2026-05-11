NetApp Aktie
WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046
|Lukrative NetApp-Investition?
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11.05.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NetApp von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 11.05.2021 wurde das NetApp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 76,74 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,031 NetApp-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 08.05.2026 1 537,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 118,00 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53,77 Prozent vermehrt.
NetApp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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