NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NetApp von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in NetApp eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades NetApp-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die NetApp-Anteile bei 81,85 USD. Bei einem NetApp-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 122,175 NetApp-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 408,06 USD, da sich der Wert eines NetApp-Anteils am 05.06.2026 auf 167,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 104,08 Prozent vermehrt.

Der NetApp-Wert an der Börse wurde auf 33,04 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at