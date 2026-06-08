NetApp Aktie
WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046
|Investmentbeispiel
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08.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NetApp von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades NetApp-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die NetApp-Anteile bei 81,85 USD. Bei einem NetApp-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 122,175 NetApp-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 408,06 USD, da sich der Wert eines NetApp-Anteils am 05.06.2026 auf 167,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 104,08 Prozent vermehrt.
Der NetApp-Wert an der Börse wurde auf 33,04 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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