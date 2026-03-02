NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel hätte eine Anlage in NetApp von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in NetApp-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 02.03.2025 wurde die NetApp-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 99,81 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,002 NetApp-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 99,03 USD gerechnet, wäre die Investition nun 99,22 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 0,78 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte NetApp einen Börsenwert von 19,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at