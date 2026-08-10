NetApp Aktie

NetApp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer NetApp-Einstieg? 10.08.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel hätte eine Investition in NetApp von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in NetApp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

NetApp-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die NetApp-Anteile bei 27,62 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die NetApp-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 362,056 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (189,52 USD), wäre die Investition nun 68 616,94 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 586,17 Prozent gleich.

Der Marktwert von NetApp betrug jüngst 37,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NetApp Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu NetApp Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

NetApp Inc. 166,86 2,06% NetApp Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen