NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel hätte eine Investition in NetApp von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in NetApp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

NetApp-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die NetApp-Anteile bei 27,62 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die NetApp-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 362,056 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (189,52 USD), wäre die Investition nun 68 616,94 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 586,17 Prozent gleich.

Der Marktwert von NetApp betrug jüngst 37,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at