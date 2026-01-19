NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel hätte eine Investition in NetApp von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit NetApp-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die NetApp-Aktie an diesem Tag 64,28 USD wert. Bei einem NetApp-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,556 NetApp-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.01.2026 auf 103,84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 161,54 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 61,54 Prozent.

Jüngst verzeichnete NetApp eine Marktkapitalisierung von 20,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at