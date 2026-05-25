NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel hätte eine Investition in NetApp von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NetApp-Aktie Investoren gebracht.

Die NetApp-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 98,00 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das NetApp-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,020 NetApp-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 142,20 USD, da sich der Wert eines NetApp-Papiers am 22.05.2026 auf 139,36 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 42,20 Prozent.

NetApp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27,49 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at