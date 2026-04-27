NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NetApp-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NetApp-Aktie Anlegern gebracht.

Die NetApp-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 88,45 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das NetApp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 113,058 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 290,56 USD, da sich der Wert eines NetApp-Anteils am 24.04.2026 auf 108,71 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +22,91 Prozent.

Der Marktwert von NetApp betrug jüngst 21,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at