NetApp Aktie
WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046
|Profitables NetApp-Investment?
|
27.04.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NetApp-Investment von vor einem Jahr verdient
Die NetApp-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 88,45 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das NetApp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 113,058 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 290,56 USD, da sich der Wert eines NetApp-Anteils am 24.04.2026 auf 108,71 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +22,91 Prozent.
Der Marktwert von NetApp betrug jüngst 21,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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