NetApp Aktie
WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046
|Profitabler NetApp-Einstieg?
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29.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NetApp von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde die NetApp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das NetApp-Papier an diesem Tag 76,15 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 131,320 NetApp-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 019,70 USD, da sich der Wert einer NetApp-Aktie am 26.06.2026 auf 152,45 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 100,20 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für NetApp eine Börsenbewertung in Höhe von 29,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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