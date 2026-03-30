NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NetApp von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der NetApp-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 88,40 USD. Bei einem NetApp-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,312 NetApp-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.03.2026 auf 102,34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 157,69 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,77 Prozent vermehrt.

Der NetApp-Wert an der Börse wurde auf 20,11 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at