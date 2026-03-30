NetApp Aktie
WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046
|Profitables NetApp-Investment?
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30.03.2026 16:05:03
NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NetApp von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der NetApp-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 88,40 USD. Bei einem NetApp-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,312 NetApp-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.03.2026 auf 102,34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 157,69 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,77 Prozent vermehrt.
Der NetApp-Wert an der Börse wurde auf 20,11 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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