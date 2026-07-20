NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NetApp von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NetApp-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das NetApp-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 108,37 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die NetApp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 92,276 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.07.2026 auf 163,88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 122,27 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 51,22 Prozent angezogen.

NetApp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 32,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at