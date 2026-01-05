NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Netflix-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die Netflix-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 10,77 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,289 Netflix-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Netflix-Aktie auf 90,99 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 845,16 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 745,16 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Netflix belief sich zuletzt auf 415,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at