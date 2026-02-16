Netflix Aktie

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

Rentabler Netflix-Einstieg? 16.02.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Netflix-Aktien verdienen können.

Netflix-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Netflix-Papier an diesem Tag 35,07 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,851 Netflix-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 76,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 219,18 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 119,18 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Netflix einen Börsenwert von 324,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: XanderSt / Shutterstock.com

27.01.26 Netflix Halten Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
23.01.26 Netflix Outperform Bernstein Research
22.01.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.01.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.01.26 Netflix Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Netflix Inc. 64,78 0,11% Netflix Inc.

