Netflix Aktie

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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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Hochrechnung 03.08.2026 16:03:30

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 3 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Netflix-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Netflix-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Netflix-Aktie an diesem Tag 43,10 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,320 Netflix-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 166,38 USD, da sich der Wert einer Netflix-Aktie am 31.07.2026 auf 71,71 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 66,38 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Netflix betrug jüngst 298,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: pixinoo / Shutterstock.com

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