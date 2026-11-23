Am 22.11.2023 wurde die Netflix-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 47,80 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Netflix-Aktie investiert, befänden sich nun 20,921 Netflix-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 56,73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 186,82 USD wert. Mit einer Performance von +18,68 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Netflix eine Marktkapitalisierung von 231,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at