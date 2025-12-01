Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Netflix Aktie

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

Lohnendes Netflix-Investment? 01.12.2025 16:04:14

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 5 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Netflix eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Netflix-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 50,46 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 198,185 Netflix-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Netflix-Aktie auf 107,58 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 320,70 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 113,21 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Netflix zuletzt 456,87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: XanderSt / Shutterstock.com

