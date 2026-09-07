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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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Lohnender Netflix-Einstieg? 07.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 5 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Netflix-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Netflix-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Netflix-Papier bei 60,67 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Netflix-Aktie investierten, hätten nun 164,823 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 04.09.2026 12 897,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 78,25 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,97 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Netflix belief sich zuletzt auf 326,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Netflix

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