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Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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Lukrative Netflix-Investition? 16.03.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Netflix-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Netflix-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Netflix-Papiers betrug an diesem Tag 31,01 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 32,252 Netflix-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.03.2026 auf 95,31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 073,92 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 207,39 Prozent angezogen.

Netflix war somit zuletzt am Markt 404,63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Netflix

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