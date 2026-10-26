Netflix Aktie

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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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Lohnender Netflix-Einstieg? 26.10.2026 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Netflix-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Netflix-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 40,35 USD. Bei einem Netflix-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,478 Netflix-Aktien. Die gehaltenen Netflix-Papiere wären am 23.10.2026 163,18 USD wert, da der Schlussstand 65,85 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 63,18 Prozent vermehrt.

Alle Netflix-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 269,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: pixinoo / Shutterstock.com

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21.10.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
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