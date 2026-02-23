NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Netflix-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Netflix-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 54,62 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18,310 Netflix-Aktien. Die gehaltenen Netflix-Aktien wären am 20.02.2026 1 440,45 USD wert, da der Schlussstand 78,67 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 44,04 Prozent.

Jüngst verzeichnete Netflix eine Marktkapitalisierung von 333,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at