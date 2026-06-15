NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Netflix-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Netflix-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 49,19 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Netflix-Aktie investierten, hätten nun 203,293 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 12.06.2026 16 332,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 80,34 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 63,33 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Netflix eine Börsenbewertung in Höhe von 338,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at