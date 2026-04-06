Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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Profitabler Netflix-Einstieg? 06.04.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Netflix von vor einem Jahr abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Netflix von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Netflix-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Netflix-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 85,59 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 11,684 Netflix-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 152,76 USD, da sich der Wert einer Netflix-Aktie am 02.04.2026 auf 98,66 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,28 Prozent gesteigert.

Netflix wurde am Markt mit 417,86 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: pixinoo / Shutterstock.com

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