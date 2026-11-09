Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|Performance unter der Lupe
|
09.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Netflix-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 12,22 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 818,398 Netflix-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (63,41 USD), wäre das Investment nun 51 894,59 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +418,95 Prozent.
Netflix erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 261,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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