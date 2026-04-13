Netflix Aktie

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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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Rentable Netflix-Anlage? 13.04.2026 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Netflix-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Netflix-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 34,62 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Netflix-Papier investiert hätte, befänden sich nun 288,859 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.04.2026 gerechnet (103,01 USD), wäre das Investment nun 29 755,34 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 29 755,34 USD, was einer positiven Performance von 197,55 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Netflix betrug jüngst 435,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: jejim / Shutterstock.com

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