NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Netflix von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Netflix-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden Netflix-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,22 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Netflix-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9,786 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 914,28 USD, da sich der Wert eines Netflix-Anteils am 27.03.2026 auf 93,43 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 814,28 Prozent.

Der Netflix-Wert an der Börse wurde auf 392,83 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at