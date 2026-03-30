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Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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Langfristige Anlage 30.03.2026 16:05:03

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Netflix von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Netflix von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Netflix-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden Netflix-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,22 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Netflix-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9,786 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 914,28 USD, da sich der Wert eines Netflix-Anteils am 27.03.2026 auf 93,43 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 814,28 Prozent.

Der Netflix-Wert an der Börse wurde auf 392,83 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: dennizn / Shutterstock.com

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