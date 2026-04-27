Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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Netflix-Investment im Blick 27.04.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Netflix von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Netflix von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Netflix-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Netflix-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,10 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Netflix-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 109,842 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Netflix-Papiers auf 92,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 153,78 USD wert. Mit einer Performance von +915,38 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Netflix war somit zuletzt am Markt 389,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Netflix

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