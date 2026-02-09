Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
09.02.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Netflix-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 101,39 USD wert. Bei einem Netflix-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 98,626 Netflix-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 107,07 USD, da sich der Wert eines Netflix-Anteils am 06.02.2026 auf 82,20 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 18,93 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für Netflix eine Börsenbewertung in Höhe von 348,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|23.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Netflix Inc.
|67,83
|-2,25%
