Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|Lukrativer Netflix-Einstieg?
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01.06.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Netflix-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Netflix-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 120,72 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Netflix-Aktie investierten, hätten nun 0,828 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 71,25 USD, da sich der Wert eines Netflix-Papiers am 29.05.2026 auf 86,02 USD belief. Mit einer Performance von -28,75 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Netflix markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 360,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: dennizn / Shutterstock.com
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