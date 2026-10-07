NETGEAR Aktie

NETGEAR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 07.10.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Titel NETGEAR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NETGEAR-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in NETGEAR-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades NETGEAR-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 11,81 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 8,467 NETGEAR-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 23,04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 195,09 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 95,09 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte NETGEAR einen Börsenwert von 621,15 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NETGEAR Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu NETGEAR Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

NETGEAR Inc. 20,40 0,00% NETGEAR Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und Renditen belasten Börsen: ATX und DAX klar im Minus -- Asiens Börsen gehen schwächer aus dem Handel
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel deutlich ab. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen