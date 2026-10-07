NETGEAR Aktie
WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040
|Frühes Investment
|
07.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Titel NETGEAR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NETGEAR-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades NETGEAR-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 11,81 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 8,467 NETGEAR-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 23,04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 195,09 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 95,09 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte NETGEAR einen Börsenwert von 621,15 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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