NETGEAR Aktie
WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040
|Rentables NETGEAR-Investment?
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04.11.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel NETGEAR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NETGEAR-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Die NETGEAR-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 12,85 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das NETGEAR-Papier investiert hätte, befänden sich nun 77,821 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 21,82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 698,05 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +69,81 Prozent.
Insgesamt war NETGEAR zuletzt 605,98 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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