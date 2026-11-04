NETGEAR Aktie

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WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040

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Rentables NETGEAR-Investment? 04.11.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Titel NETGEAR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NETGEAR-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in NETGEAR-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die NETGEAR-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 12,85 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das NETGEAR-Papier investiert hätte, befänden sich nun 77,821 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 21,82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 698,05 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +69,81 Prozent.

Insgesamt war NETGEAR zuletzt 605,98 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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