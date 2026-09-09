NETGEAR Aktie
WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040
|Langfristige Investition
|
09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel NETGEAR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NETGEAR-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das NETGEAR-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 12,18 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in NETGEAR-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 821,018 NETGEAR-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.09.2026 auf 21,13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 348,11 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 73,48 Prozent vermehrt.
NETGEAR wurde jüngst mit einem Börsenwert von 579,58 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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