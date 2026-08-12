NASDAQ Composite Index-Titel NETGEAR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NETGEAR-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in NETGEAR-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die NETGEAR-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die NETGEAR-Aktie bei 13,04 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die NETGEAR-Aktie investiert hätte, hätte er nun 76,687 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des NETGEAR-Papiers auf 23,85 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 828,99 USD wert. Mit einer Performance von +82,90 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war NETGEAR zuletzt 628,16 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at