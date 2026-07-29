NASDAQ Composite Index-Titel NETGEAR-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NETGEAR-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in NETGEAR gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das NETGEAR-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 32,19 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das NETGEAR-Papier investiert hätte, befänden sich nun 310,673 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 679,84 USD, da sich der Wert eines NETGEAR-Papiers am 28.07.2026 auf 24,72 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 23,20 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von NETGEAR belief sich zuletzt auf 680,42 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at