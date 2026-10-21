NETGEAR Aktie
WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040
|Lohnender NETGEAR-Einstieg?
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21.10.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Titel NETGEAR-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NETGEAR-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurden NETGEAR-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 33,42 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das NETGEAR-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 299,212 NETGEAR-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 863,92 USD, da sich der Wert einer NETGEAR-Aktie am 20.10.2026 auf 22,94 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 31,36 Prozent abgenommen.
Alle NETGEAR-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 619,09 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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