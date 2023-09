NASDAQ Composite Index-Titel NetGear-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NetGear verloren

Vor 1 Jahr wurden NetGear-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der NetGear-Anteile betrug an diesem Tag 22,59 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NetGear-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 44,267 NetGear-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 531,65 USD, da sich der Wert einer NetGear-Aktie am 05.09.2023 auf 12,01 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 46,83 Prozent.

Jüngst verzeichnete NetGear eine Marktkapitalisierung von 383,33 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at