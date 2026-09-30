NASDAQ Composite Index-Titel NETGEAR-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NETGEAR von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in NETGEAR gewesen.

NETGEAR-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die NETGEAR-Anteile bei 32,39 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 308,737 NETGEAR-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 29.09.2026 auf 22,04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 804,57 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 31,95 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von NETGEAR bezifferte sich zuletzt auf 597,76 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at