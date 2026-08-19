NASDAQ Composite Index-Titel NETGEAR-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in NETGEAR von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen NETGEAR-Investment verlieren können.

Das NETGEAR-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die NETGEAR-Aktie an diesem Tag bei 34,79 USD. Bei einem NETGEAR-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 287,439 NETGEAR-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 22,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 358,15 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 6 358,15 USD entspricht einer negativen Performance von 36,42 Prozent.

NETGEAR erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 617,75 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at