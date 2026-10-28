NETGEAR Aktie
WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040
|Lukrativer NETGEAR-Einstieg?
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28.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel NETGEAR-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in NETGEAR von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die NETGEAR-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das NETGEAR-Papier bei 33,91 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die NETGEAR-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,949 Anteile im Depot. Die gehaltenen NETGEAR-Anteile wären am 27.10.2026 69,01 USD wert, da der Schlussstand 23,40 USD betrug. Mit einer Performance von -30,99 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von NETGEAR betrug jüngst 636,85 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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