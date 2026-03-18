NASDAQ Composite Index-Titel NetGear-Aktie: So viel Verlust hätte ein NetGear-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die NetGear-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden NetGear-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 23,86 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 41,911 NetGear-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 907,80 USD, da sich der Wert eines NetGear-Anteils am 17.03.2026 auf 21,66 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 9,22 Prozent.

Jüngst verzeichnete NetGear eine Marktkapitalisierung von 608,40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at