NASDAQ Composite Index-Titel NetGear-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in NetGear von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades NetGear-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die NetGear-Anteile bei 25,17 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die NetGear-Aktie investierten, hätten nun 3,974 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 84,00 USD, da sich der Wert einer NetGear-Aktie am 10.03.2026 auf 21,14 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 84,00 USD entspricht einer negativen Performance von 16,00 Prozent.
NetGear erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 592,57 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
