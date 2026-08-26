NETGEAR Aktie
WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040
|Frühes Investment
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26.08.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel NETGEAR-Aktie: So viel Verlust hätte eine NETGEAR-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der NETGEAR-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die NETGEAR-Anteile bei 35,71 USD. Bei einem NETGEAR-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,800 NETGEAR-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der NETGEAR-Aktie auf 21,39 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 59,89 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 40,11 Prozent gleich.
NETGEAR erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 562,38 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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