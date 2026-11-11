NETGEAR Aktie
WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040
|Langfristige Anlage
|
11.11.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel NETGEAR-Aktie: So viel Verlust hätte eine NETGEAR-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 11.11.2021 wurden NETGEAR-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 28,12 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NETGEAR-Aktie investiert, befänden sich nun 355,619 NETGEAR-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 980,80 USD, da sich der Wert einer NETGEAR-Aktie am 10.11.2026 auf 19,63 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 6 980,80 USD entspricht einer negativen Performance von 30,19 Prozent.
NETGEAR wurde jüngst mit einem Börsenwert von 525,09 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NETGEAR Inc.
Analysen zu NETGEAR Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NETGEAR Inc.
|18,10
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.