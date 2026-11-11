NASDAQ Composite Index-Titel NETGEAR-Aktie: So viel Verlust hätte eine NETGEAR-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in NETGEAR-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 11.11.2021 wurden NETGEAR-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 28,12 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NETGEAR-Aktie investiert, befänden sich nun 355,619 NETGEAR-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 980,80 USD, da sich der Wert einer NETGEAR-Aktie am 10.11.2026 auf 19,63 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 6 980,80 USD entspricht einer negativen Performance von 30,19 Prozent.

NETGEAR wurde jüngst mit einem Börsenwert von 525,09 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at