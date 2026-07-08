NASDAQ Composite Index-Titel NETGEAR-Aktie: So viel Verlust hätte eine NETGEAR-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen NETGEAR-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden NETGEAR-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das NETGEAR-Papier an diesem Tag 30,24 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 330,688 NETGEAR-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des NETGEAR-Papiers auf 21,45 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 093,25 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 29,07 Prozent.

Der Börsenwert von NETGEAR belief sich jüngst auf 592,17 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at