NETGEAR Aktie
WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040
|NETGEAR-Investment im Blick
|
23.09.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel NETGEAR-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in NETGEAR von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem NETGEAR-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das NETGEAR-Papier bei 37,25 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NETGEAR-Aktie investiert, befänden sich nun 26,849 NETGEAR-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (22,38 USD), wäre das Investment nun 600,88 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 39,91 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von NETGEAR belief sich zuletzt auf 602,28 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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