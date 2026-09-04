NASDAQ Composite Index-Titel NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetScout Systems von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen NetScout Systems-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden NetScout Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die NetScout Systems-Aktie 30,11 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das NetScout Systems-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,321 NetScout Systems-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2026 auf 37,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124,54 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +24,54 Prozent.

NetScout Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,72 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at