NetScout Systems Aktie
WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043
|Lohnendes NetScout Systems-Investment?
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04.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Titel NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetScout Systems von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden NetScout Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die NetScout Systems-Aktie 30,11 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das NetScout Systems-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,321 NetScout Systems-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2026 auf 37,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124,54 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +24,54 Prozent.
NetScout Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,72 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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