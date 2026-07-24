NASDAQ Composite Index-Titel NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetScout Systems von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in NetScout Systems-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden NetScout Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das NetScout Systems-Papier bei 29,77 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,359 NetScout Systems-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.07.2026 auf 39,45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 132,52 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 32,52 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von NetScout Systems belief sich jüngst auf 2,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at