NetScout Systems Aktie
WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043
|Profitables NetScout Systems-Investment?
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29.05.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetScout Systems von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem NetScout Systems-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 30,99 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das NetScout Systems-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32,268 NetScout Systems-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.05.2026 auf 41,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 339,14 USD wert. Das entspricht einem Plus von 33,91 Prozent.
Alle NetScout Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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