NetScout Systems Aktie

NetScout Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043

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Profitables NetScout Systems-Investment? 29.05.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetScout Systems von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in NetScout Systems-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem NetScout Systems-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 30,99 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das NetScout Systems-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32,268 NetScout Systems-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.05.2026 auf 41,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 339,14 USD wert. Das entspricht einem Plus von 33,91 Prozent.

Alle NetScout Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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