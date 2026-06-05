NASDAQ Composite Index-Titel NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetScout Systems-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in NetScout Systems-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem NetScout Systems-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 30,10 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das NetScout Systems-Papier investiert hätte, hätte er nun 332,226 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 019,93 USD, da sich der Wert einer NetScout Systems-Aktie am 04.06.2026 auf 42,20 USD belief. Damit wäre die Investition 40,20 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte NetScout Systems einen Börsenwert von 3,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at